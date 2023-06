Cinema e tv ispirano le opere di Sarah Ledda

Dal 14 luglio al primo ottobre il Castello Gamba - Museo d'Arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta, a Châtillon, ospiterà la mostra "Almost True" di Sarah Ledda che ripercorre la poetica dell'artista valdostana attraverso circa trenta dipinti della sua produzione recente.

"Attingendo all'immaginario cinematografico e televisivo, e in particolare al repertorio del cinema classico hollywoodiano, la Mostra di Sarah Ledda - si legge nella presentazione - racconta la formazione dell'identità femminile attraverso personaggi che diventano simboli, lemmi di un lessico comune in grado di tradurre una 'bildung', una formazione collettiva, in immagini universali. Scorrendo le immagini di film classici e vecchie serie televisive, l'artista seleziona e isola singoli frame per trasfigurarli attraverso la pratica della pittura. Il fotogramma, sublimato nella grammatica pittorica, diventa quindi espressione di un nuovo tipo di rappresentazione realistica che usa il filtro delle produzioni mediali della cultura di massa per indagare i temi della memoria e delle emozioni nel rapporto dialettico tra fiction e realtà".

Inoltre nelle sale del Castello Gamba viene esposto per la prima volta un progetto realizzato dall'artista in dieci anni di viaggi in treno lungo la tratta Aosta-Torino: si tratta di "A/R", titolo di una serie di scatti fotografici montati in una lunga sequenza video che ritraggono scorci di paesaggio.