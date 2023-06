Chamois vince premio 'Piccolo comune amico'

Il comune di Chamois ha vinto il premio "Piccolo Comune Amico", promosso dal Codacons "per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti". E' risultato vincitore nella sezione "Piccolo aeroporto amico" (premio realizzato in collaborazione con l'Ente nazionale per l'aviazione civile) per il suo altiporto frequentato da piccoli aerei abilitati al volo di "alta montagna". Per la struttura è in corso un progetto di ampliamento con dotazione di una scuola di volo, di un hangar interrato e di locali di ristoro. La premiazione finale è in programma il 12 luglio alle 9,30 a Palazzo Rospigliosi, a Roma.