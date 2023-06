Aosta, il 5 luglio incontro sul Piano di mobilità sostenibile

E' in calendario mercoledì 5 luglio, alle 17,30, nel salone ducale del Municipio di Aosta, un incontro pubblico per la presentazione alla popolazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), adottato dalla Giunta nelle scorse settimane. Parteciperanno i progettisti della società incaricata 'Sintagma Srl' di Perugia e l'ingegnere Lorenzo Bertuccio, incaricato come supporto per le attività di redazione del Piano.

La proposta di Pums è visionabile all'indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/mobilita-e-trasporti/pubblic azione-pums.

L'avviso è pubblicato per un periodo di 30 giorni, fino al 26 luglio 2023, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Eventuali osservazioni possono essere presentate entro le 12 del 26 luglio.