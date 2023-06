Agricult, in una brochure gli eventi del mondo agricolo

Da Alpages ouverts al concorso Modon d'or, dalla Fiha di Barmé di Villeneuve a Mele Vallée ad Antey-Saint-André, dalle finali delle Batailles al Marché au Fort, passando per la Feta di trifolle di Allein, la Sagra del miele di Chatillon e la Feuhta dé la Micooula a Hone. Arriva 'Agricult', una brochure trilingue (italiano, francese e inglese) di 46 pagine che raccoglie i 21 eventi agricoli ed enogastronomici organizzati e sostenuti dall'assessorato all'Agricoltura nella seconda parte dell'anno, da luglio a dicembre.

"Complessivamente l'assessorato ha impegnato 336 mila euro a sostegno di questi eventi", ha spiegato in conferenza stampa Josette Dalbard, funzionaria dell'ufficio promozione. In dettaglio, 115 mila euro sono a favore di privati e associazioni, 21 mila euro per gli enti locali e 200 mila euro alle associazioni delle Batailles. nelle declinazioni di reines, moudzons e chèvres. "La versione cartacea sarà distribuita negli uffici turistici del territorio e in tutti gli eventi organizzati da noi. Sarà anche disponibile online, tramite qr code, e i singoli eventi saranno riportati sul sito lovevda".

"I nostri prodotti sono eccellenze della nostra promozione turistica. Il settore agricolo è vitale per la Valle d'Aosta", ha detto l'assessore Marco Carel. "Noi - ha aggiunto - non vogliamo solo mettere in luce ciò che produciamo. Con questo libretto vogliamo raccontare chi siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre radici. Solo trasmettendo emozioni possiamo essere attrattivi. Siamo convinti che la promozione debba passare attraverso l'amore per ciò che facciamo".