Turismo, Auberge de la maison tra i migliori hotel del mondo

L'Auberge de la maison di Entreves (Courmayeur) ha vinto il 'Travellers' Choice Best of the Best', il più prestigioso fra i premi di Tripadvisor che viene assegnato soltanto all'1% degli hotel nel mondo. Il riconoscimento - è spiegato in una nota - è assegnato alle strutture che si sono distinte per recensioni eccellenti in 12 mesi e che rappresentano il più alto livello di eccellenza nel settore dell'ospitalità.

"Congratulazioni ai vincitori del Best of the Best 2023 di Tripadvisor Travelers' Choice: la rinascita dei viaggi che abbiamo visto durante lo scorso anno ha ulteriormente aumentato la concorrenza. La classifica tra i migliori dei migliori dimostra che l'Auberge de La Maison ha fornito esperienze esemplari a coloro che contano di più: i suoi ospiti" ha dichiarato John Boris, Chief Growth Officer di Tripadvisor.