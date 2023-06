Panoramiche, un marchio per il cinema in Valle d'Aosta

Un nuovo marchio per l'anima cinematografica della Valle d'Aosta. È stato presentato il logo di "Panoramiche", la rete che riunisce sotto un grande ombrello le associazioni e le attività audio visive e a cui quest'anno si aggiungono la Saison culturelle cinéma e l'associazione Framedivision.

Il logo, primo passo verso un progetto più ampio, è stato realizzato dallo Stopdown studio. "Abbiamo voluto creare un segno non invadente universale e chiaro in grado di bilanciare tutte le attività dei diversi partner", dice Nicolò Valenti.

Della rete "Panoramiche" fanno parte Aiace, il Gran Paradiso film Festival, il Cervino Cinemountain (entrambi arrivati alla 26/a edizione), Frontdoc e il Cactus Festival. Il progetto è coordinato dalla Film Commission Valle d'Aosta. Un evento dedicato a Panoramiche andrà in scena in 30 giugno alle 21,30 alla Porta Pretoria di Aosta: sarà un'improvvisazione audiovisiva live di Andrea Carlotto con immagini proiettate sulla facciata dell'edificio davanti al monumento. Le musiche sono di Alberto Ricca. Inoltre, Panoramiche sarà presentato a Venezia, in occasione della mostra del Cinema internazionale, il 4 settembre.