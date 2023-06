I preti alpinisti, una conferenza a Valpelline

Si parlerà di 'preti alpinisti' giovedì 29 giugno, alle 21, nella sala polivalente di Valpelline, durante un incontro con Bernard Marnette, alpinista e scrittore belga, appassionato di storia e della montagna "lenta". Autore di "Les Alpinistes Victoriens", proporrà una lettura particolare dell'era dell'alpinismo storico per sottolineare il ruolo dei "parroci" e delle loro associazioni giovanili nell'avvicinamento di tante generazioni alla montagna.

Al suo fianco ci saranno due "preti-alpinisti" ancora in attività come don Paolo Papone e don Ivano Reboulaz. Tra l'altro, nell'occasione si svilupperà anche il tema delle "croci" o di altri simboli religiosi sulle vette più alte delle Alpi.