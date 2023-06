Dodici concerti per l'edizione 2023 di 'Combin en Musique', il festival musicale ai piedi del Grand Combin in programma dal 22 luglio al 27 agosto tra Doues, Ollomont, Valpelline e Oyace. "Il comprensorio della comunità montana del Grand Combin, dove si svolge da sei anni il Festival, è una valle ancora non toccata dai circuiti del turismo di massa e mantiene la sua identità autenticamente "alpina" - racconta il direttore artistico della rassegna, Federico Bagnasco - siamo tra i 900 e i 2000 metri di altitudine: il cartellone del festival vuole accompagnare il pubblico alla scoperta di questi luoghi, delle loro storie e tradizioni, con produzioni originali e spettacoli site-specific".

Il cartellone prevede una prima parte tra il 22 luglio e il 2 agosto e la seconda dal 14 al 27 agosto. I concerti sono a ingresso libero. Il programma: "L'acqua non improvvisa" con Fabio Battistetti il 22 luglio alla conca di By (Ollomont); Triumvibrass il 23 luglio alla Tornalla di Oyace; Andy Sheppard e Marco Tindiglia il 29 luglio a Plan Détruit (Doues); Baklava Klezmer Soul il 2 agosto in piazza Anfiteatro a Doues; "Tra la Perduta Gente" con Federico Bagnasco, Andrea Nicolini e Stefano Giorgi il 14 agosto a Prailles di Valpelline; Margherita Populin e Juan José Francione il 16 agosto nella chiesa parrocchiale San Michele di Oyace; Giulio Tanasini il 18 agosto nella chiesa parrocchiale Sant'Agostino di Ollomont; Modus ensemble il 19 agosto nei magazzini della Fontina a Frissoniere di Valpelline; "Il Bosco Incantato" il 20 agosto nel bosco del Belvedere di Doues; l'alpinista Anna Torretta e il musicista Davide Broggini il 25 agosto nell'ex centralina idroelettrica di Valpelline con lo spettacolo "Mugu: l'altro Nepal"; gli studenti del Conservatoire de la Vallée d'Aoste il 26 agosto alla Tour d'Oyace; Davide Sgorlon il 27 agosto a La Cou di Ollomont.