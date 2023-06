Comicità e sport, un fine settimana di spettacolo ad Aosta

Comicità e sport per allietare l'inizio di luglio nel centro di Aosta. Il 7 e 8 luglio tornano gli appuntamenti con due manifestazioni 'storiche', "BravoGrazie" e "Asta in Piazza", in programma in piazza Chanoux. "Un binomio inedito, almeno per Aosta - si legge nella presentazione - con due proposte molto diverse ma unite dal palco che le ospiterà e soprattutto dalla volontà di coinvolgere e appassionare il pubblico".

Venerdì sera, dalle 21, toccherà a 'BravoGrazie', la "Champions League della comicità" che torna ad Aosta (dove nacque nel 1991) dopo parecchi anni. I comici sul palco saranno I Lucchettino, Francesco Rizzuto, Elena Ascione, Annetta Chiarito e Franco Neri. Il giorno seguente, dalle 20,15, sarà la volta di Asta in Piazza, competizione inserita nel calendario della Federazione mondiale di atletica. Tra i protagonisti della gara ci saranno Maria Roberta Gherca, Simone Bertelli, Great Nnachi, Sonia Malavisi, Lara e Luka Zupanc, Robert Renner.

Nelle due serate non mancherà l'attenzione al Terzo settore, rappresentato da 13 associazioni attive sul territorio. Sono previsti 600 posti a sedere (500 per BravoGrazie e un centinaio per Asta in Piazza) prenotabili attivando con una piccola donazione agli enti no profit. "Abbiamo voluto non solo confermare la formula proposta lo scorso anno da Asta in Piazza - ha commentato l'assessora alla Promozione turistica e allo Sport di Aosta, Alina Sapinet - ma l'abbiamo arricchita pensando a un fine dedicato al divertimento e allo spettacolo con il ritorno ad Aosta dopo 30 anni di BravoGrazie, manifestazione cui dobbiamo la scoperta di celebri talenti della comicità come Luciana Littizzetto, Enrico Bertolino e Franco Neri, antesignana di Zelig e di tutte le altre trasmissioni televisive dedicate al cabaret che sono seguite dagli anni 2000 in avanti".