Cime Bianche, una corsa solitaria per salvare il vallone

Si intitola "Di corsa per le Cime Bianche" la performance solitaria che l'ultratrailer Paolo Garindo ha in programma per sabato primo luglio. Il percorso si sviluppa tra Alagna Valsesia, il colle superiore delle Cime Bianche e la frazione Fiery di Ayas.

La partenza è prevista alle 2, l'arrivo al colle tra le 9 e le 10, il rientro a valle tra le 11 e le 12. "L'intento di Paolo - si legge in ina nota - è di sottolineare l'immensa bellezza ed unicità del Vallone delle Cime Bianche e metterne in evidenza, oltre all'assoluta fragilità, il pericolo incombente di perdere irrimediabilmente un luogo che incanta e meraviglia".

Paolo Garindo ha 48 anni, è milanese di origine e 'ayassino' di adozione. Dal 2020 ha partecipato a numerose gare di ultratrail e l'obiettivo per il 2023 è completare il percorso del tor des géants (con deviazione alle Cime Bianche) in solitaria nel prossimo mese di agosto.