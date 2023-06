Cantamessa (Cva), contentezza per la neve non deve illudere

"E' nevicato tutto all'improvviso, verso la fine. Se guardate le montagne sono belle coperte. Lo snow water equivalent (la quantità di acqua stoccata nella neve) è tornato in media. Le dighe si stanno riempiendo bene: tutti i giorni mi vedo arrivare 1,2 milioni di metri cubi di Place Moulin. Quindi tutto sommato siamo contenti. Però la contentezza del momento non deve illudere". Così Marco Cantamessa, presidente di Cva, durante un confronto moderato da Mario Deaglio sull'economia della Valle d'Aosta organizzato da Bankitalia presso la caserma Cesare Battisti.

"Noi chiaramente - ha aggiunto - dobbiamo far fronte a situazioni in cui ci sarà molta volatilità, sicuramente tra un anno e l'altro, ma anche all'interno dell'anno. Questo rende anche difficile effettuare la programmazione. Noi abbiamo questa programmazione per tutto l'anno, cioè in base ai prezzi previsti quanto rilasciare di giorno in giorno e di ora in ora. Però è chiaro che quando arriva tutta la neve, all'improvviso tra febbraio e marzo, la tua programmazione te la sballa un po'".