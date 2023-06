Usl Vda, situazione liste di attesa in leggero miglioramento

"Dal monitoraggio complessivo dei tempi di attesa per le prime visite e per gli esami strumentali la situazione risulta in lieve miglioramento con una risposta soddisfacente per molte prestazioni". Lo scrive, in una nota, l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "alcune specialità che registravano criticità stanno migliorando: l'Oculistica e l'Urologia hanno attivato nuovi slot di visite e esami".

"E' sostanzialmente positivo - si legge ancora - anche il primo bilancio sulle liste di galleggiamento, un percorso sperimentale per dare risposte concrete ai cittadini rispetto a tempi di attesa troppo lunghi per prime visite e esami strumentali. Le liste di galleggiamento sono state attivate il 6 giugno per Neurologia e Gastroenterologia, le due aree con agende parzialmente chiuse a causa di una grave carenza di personale medico divenuta ormai strutturale. Il monitoraggio per la Neurologia riporta che, per quanto riguarda le prime visite, si è riusciti a soddisfare tutte le richieste del 60% di utenti che ha aderito. Gli altri cittadini contattati hanno rifiutato di fare la prestazione fuori Valle".

Dall'analisi dei dati odierni - secondo l'azienda sanitaria - risulta inoltre necessario aprire le Liste di galleggiamento anche per la Dermatologia. "Nonostante il grande impegno degli operatori sanitari - è spiegato nella nota - non si riesce a far fronte all'immensa mole di richieste. E' stata attivata un'apertura di agende per ottobre, novembre e dicembre in un centro accreditato valdostano ed è in programma un'altra apertura di agende in Piemonte".