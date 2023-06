Università Valle d'Aosta, Manuela Ceretta nuova rettrice

Manuela Ceretta è la nuova rettrice dell'Università della Valle d'Aosta. Lo ha deciso il Consiglio dell'ateneo valdostano. Prende il posto di Mariagrazia Monaci.

Manuela Ceretta, nata nel 1968 a Parma, è professoressa ordinaria di Storia del pensiero politico all'Università di Torino, oltre che membro del Collegio di Dottorato "Innovation for the Circular Economy" dell'Università di Torino, del Comitato d'Indirizzo di Biennale Democrazia e del Comitato d'Indirizzo della Fondazione Luigi Einaudi di Torino. Si è laureata in filosofia all'Università Statale di Milano nel 1993 e ha svolto il Dottorato all'Università di Torino. E' autrice di numerose pubblicazioni e ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali in qualità di relatrice.