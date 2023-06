Turismo, Valle d'Aosta protagonista in televisione

La Valle d'Aosta sarà protagonista in tv domenica 2 luglio sulla Rai e su Mediaset. Nel programma "Linea Verde Estate", in onda su Raiuno a partire dalle 12,20 (poi su RaiPlay), i conduttori Angela Rafanelli e Peppone Calabrese accompagneranno i telespettatori in un viaggio alla scoperta delle meraviglie della Valle d'Aosta per far loro conoscere alcuni luoghi della Valgrisenche, della Valle del Gran San Bernardo e della città di Aosta. Al patrimonio culturale, agli itinerari, alle tradizioni e ai riti religiosi della Valle d'Aosta è invece dedicata la puntata di "I Viaggi del Cuore", programma condotto da Don Davide Banzato, in onda su Canale 5 dalle 8.50 (trasmesso in seguito sul canale internazionale Mediaset Italia).

"La scelta di promuovere il nostro territorio attraverso dei format televisivi- dichiara l'Assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques - si rivela sempre interessante perché offre al telespettatore l'opportunità di scoprire, attraverso il racconto fatto di parole e di immagini suggestive, quali esperienze possano essere vissute da coloro che sceglieranno la Valle d'Aosta per le loro vacanze. I luoghi individuati sono di grande fascino ed i prodotti che saranno presentati testimonieranno ciò che di più autentico offre la nostra montagna".