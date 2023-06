Pnrr, Usl Vda costituisce governance per gestire progetti

(ANSA) - AOSTA, 27 GIU - "Siamo consapevoli delle difficoltà che l'Azienda Usl, in qualità di soggetto attuatore esterno per gli investimenti, sta incontrando. L'azienda si è data una governance Pnrr interna per meglio coordinare i vari e numerosi adempimenti e già nei prossimi giorni sono previsti incontri di coordinamento tra Ausl e Assessorato per migliorare la situazione attuale". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, dopo i rilievi della sezione di controllo della Corte dei Conti sulla realizzazione delle case di comunità. (ANSA).