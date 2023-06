In bici contro un furgone, grave bambino di sette anni

Un bambino di sette anni di Roisan è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino per le gravi ferite riportate in un incidente stradale. Era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, è finito contro un furgone. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di domenica a Roisan.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che sta svolgendo gli accertamenti, il bambino era assieme ad altri coetanei quando in prossimità di un semaforo di un cantiere si è scontrato con il mzzo. L'autista del furgone ha dichiarato di essere partito con il verde e di essersi trovato davanti il piccolo ciclista che ha urtato con la bici contro il paraurti prima di cadere.

Il bambino ha riportato un grave trauma toracico, dopo essere stato stabilizzato all'ospedale regionale Umberto Parini è stato trasferito a Torino. E' intubato, ma le sue condizioni sono in lieve miglioramento.