Idrogeno verde, Caveri "lavorare sulla filiera degli utilizzatori"

"Bisogna che in Europa si lavori sulla filiera di 'utilizzatori' da affiancare alla produzione di idrogeno verde da attivare. È necessario coinvolgere i potenziali utilizzatori e facilitarne la transizione (ad esempio acquisto di automezzi a idrogeno; realizzazione di stazioni di rifornimento)". Lo ha detto l'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri, intervenendo in qualità di membro del Comitato delle Regioni a una discussione sulla direttiva europea nota come "Hydrogen Bank".

"Non bisogna nascondere - ha aggiunto - il prezzo ancora troppo elevato dell'idrogeno verde rispetto agli altri vettori energetici (si può agire penalizzando l'utilizzo di fonti fossili, come avviene ad esempio in Svizzera, o agevolando con incentivi la produzione di idrogeno verde, o entrambe). Segnalo, inoltre, la normativa ancora complessa e non chiara in termini di autorizzazioni e di apprestamenti di sicurezza, che deve necessariamente avere un carattere comunitario. Infine, utile per i mezzi pesanti che attraversano le Alpi, vanno chiarite le regole nell'attraversamento dei trafori, che potrebbero essere penalizzanti nell'obiettivo di creare dei 'corridoi europei' per il trasporto a idrogeno dei Tir contro l'inquinamento ambientale".