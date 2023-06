Dalla Fontina un batterio lattico per la cura della pelle

L''Institut agricole régional'di Aosta ha ottenuto il brevetto italiano per invenzione industriale dal titolo "Nuovo ceppo isolato di Lactobacillus e i suoi impieghi", un principio attivo derivato dal siero della lavorazione della Fontina "con dimostrata capacità di promuovere i processi di riparazione cutanea".

L'invenzione riguarda un nuovo ceppo isolato di 'Lactobacillus delbruekii' ed il suo impiego in un procedimento per la preparazione di una composizione dermatologica per applicazione topica sulla pelle. "Questo Lactobacillus delbruekii, denominato Mf-207A, è un genere di batteri lattici ampiamente noti per i loro benefici sulla salute umana - è spiegato in una nota - e per il loro ruolo fondamentale nel processo di fermentazione. Le sue caratteristiche distintive, che lo differenziano rispetto ad altri Lattobacillus delbrueckii, includono una capacità superiore di utilizzare il galattosio per sintetizzare composti bioattivi come galatto-oligosaccaridi e acido butirrico, con dimostrate capacità prebiotiche sulla flora batterica, inducendo la proliferazone e l'attività cellulare, e modulatorie del sistema immunitario, attraverso lo stimolo alla migrazione cellulare, promuovendo così l'attenuazione degli stati infiammatori e l'accelerazione dei processi di riparazione cutanea".