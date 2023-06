Usl Vda, rapporto Crea offre un quadro migliore sulla sanità

"Rispetto al recente monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) dove la Valle d'Aosta risultava ultima insieme alla Calabria, l'analisi di Crea Sanità restituisce un quadro decisamente più positivo pur mettendo in luce criticità note". Lo scrive l'Usl della Valle d'Aosta in una nota a commento del rapporto 2023 di Crea Sanità sulle "Performance regionali", relativo per la maggior parte a dati del 2021.

"La Sanità valdostana - prosegue la nota - registra risultati adeguati in 9 dei 18 indicatori di performance dei servizi socio sanitari e risulta dodicesima tra le 20 regioni italiane. I dati valdostani confermano un miglioramento importante (rispetto al 2019) condizionato però, come già sottolineato per alcuni indicatori del monitoraggio Lea, dai flussi informativi trasferiti al Ministero". In particolare la Valle d'Aosta ha ottenuto risultati sopra la media nazionale nei settori "Equità", "Esiti" e "Innovazione".