Tra pandemia e guerra, approvato il bilancio sociale del Csv

L'assemblea dei soci - in cui erano rappresentate le 77 organizzazioni di volontariato e le 22 associazioni di promozione della Valle d'Aosta - ha approvato il bilancio sociale 2022 del Csv Vda, al termine di un'annata "segnata dagli strascichi della pandemia e dalla guerra in Ucraina, che ha avuto ripercussioni anche nella nostra regione, ma che ha messo ancora una volta in evidenza la capacità del volontariato di stringersi e fare fronte comune per non lasciare indietro nessuno".

"Come Csv sin dalle prime ore del conflitto siamo stati coinvolti in tutti i tavoli dell'emergenza, in nome e in rappresentanza di tutti i nostri soci, ottenendo il pieno riconoscimento sia in ambito regionale che nazionale. Questo è il Volontariato, non altro", ha detto Claudio Latino, presidente del Csv. Tra le attività di impatto sul territorio, vanno evidenziati i 54 progetti presentati con i bandi del Ministero delle Politiche sociali, con il coinvolgimento di 76 associazioni che hanno dimostrato la capacità di fare sempre più rete.

Il 2022 ha confermato il ruolo del Csv "come alleato e supporto alle associazioni nei tanti aspetti della vita associativa, con 210 consulenze totali a 143 ETS e 77 percorsi di affiancamento per l'iscrizione al Runts, una delle grandi sfide del Terzo Settore, e 337 ore di consulenza contabile; cresce anche l'attenzione rivolta ai giovani, con 660 studenti incontrati nelle scuole e 44 giovani coinvolti nei campi di volontariato".

Infine, la campagna della cancelleria sospesa ha raggiunto 290 bambini e ragazzi, e il sito webha visto i suoi numeri crescere con un +38% di utenti sul sito e 1.160 articoli sul volontariato pubblicati dalle testate locali.