Spaccio di hashish ad Aosta, un arresto

La squadra mobile della questura di Aosta ha arrestato per spaccio di stupefacenti un ventiquattrenne originario del Bangladesh, Dinislam Munna.

Durante la serata di venerdì scorso i poliziotti hanno assistito alla cessione di una dose di hashish. Fermato l'acquirente, gli hanno chiesto da chi l'avesse acquistata e a quanto. Sono quindi giunti al venditore: a seguito delle perquisizioni domiciliari, in due alloggi di cui il ventiquattrenne aveva la disponibilità, sono stati trovati circa tre etti di hashish e 1.200 euro in contanti, oltre a due bilancini. Il pm Manlio D'Ambrosi ha chiesto e ottenuto dal gip di Aosta la convalida dell'arresto e la custodia cautela in carcere.