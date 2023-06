Corte conti, no ad autovalutazione gestione rischio sanitario

Il controllo sulla gestione del rischio sanitario "viene svolto da un organo terzo, ossia dalla struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento, solo nei confronti delle strutture private accreditate. La struttura pubblica regionale ha invece introdotto procedure di autovalutazione. Si rileva tuttavia come, allo scopo di garantire i principi di imparzialità, indipendenza e terzietà del controllo, sia opportuno che la verifica della gestione del rischio sanitario sia effettuata, anche tramite controlli a campione, da organi diversi dalla struttura sanitaria regionale pubblica".

Così la sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella 'Deliberazione sulla relazione del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sul sistema dei controlli interni e dei controlli effettuati nell'anno 2021'. Inoltre "la sezione raccomanda che la Regione adotti un piano di indicatori che misuri anche l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini, ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del Servizio sanitario regionale".

Guardando alle partecipate, "con riguardo alle società controllate Finaosta spa e Inva spa, all'esito degli approfondimenti istruttori intercorsi, ad avviso della sezione i Post (programma operativo strategico triennale) del triennio 2021-2023 e il Pea (programma esecutivo annuale ) dell'esercizio 2021, per entrambe le società, non risulterebbero approvati o, comunque, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, impedendo di conoscere l'entità dei Piani effettivamente assunti".