Case di comunità, il ministero alla Regione "recuperi i ritardi"

Il ministero della Salute ha invitato "la Regione e i responsabili unici del procedimento dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta a recuperare i ritardi accumulati" nell'ambito della realizzazione delle quattro case di comunità per le quali è previsto un finanziamento Pnrr di 3 milioni 493 mila euro. Lo si legge nella relazione sul tema redatta dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta.

Si tratta di strutture che erogano "servizi sanitari di prossimità ai residenti, principalmente anziani" e volte "alla riduzione del numero delle ospedalizzazioni". In tutta Italia ne sono previste oltre 1.400, per un totale di 2 miliardi di euro.

In Valle d'Aosta dovrebbero sorgere presso i poliambulatori di Morgex (850.166 euro), Aosta (516.176), Chatillon (820.571) e Donnas (1.303.117).

"Alla data del 31 marzo 2023, per nessuna della quattro case della comunità vi è stata l'approvazione di progettazione idonea per l'indizione della gara per la realizzazione", come previsto invece dal 'cronoprogramma relativo ai Milestone & Target', si legge nella relazione. Il conseguimento dei risultati "secondo le tempistiche stabilite, rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte del ministero della Salute".