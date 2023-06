Appropriazione e furto, amministratore di condominio arrestato

Un amministratore di condominio di Aosta, Pasquale Ferraro, di 71 anni, originario di Valle di Maddaloni (Caserta), è stato posto agli arresti domiciliari su ordinanza del gip Giuseppe Colazingari.

A chiedere la misura cautelare è stato il pm Francesco Pizzato. Sono due le ipotesi di reato a carico di Ferraro, l'appropriazione indebita e il furto aggravato. La prima riguarda il periodo 2015-2021 e fa riferimento a 20.913 euro di cui Ferraro - secondo le indagini - si è appropriato nella sua veste di amministratore del condominio Luna, effettuando bonifici anche a suo favore e trasferimenti ad altri condomìni.

La seconda (2018-aprile 2021) consiste nell'aver rimesso in funzione, bypassando il sigillo, il contatore del gas del condominio Luna per consentire il passaggio del combustibile senza misurazione e senza versare alcun corrispettivo al fornitore, il tutto all'insaputa dei condomini.

Secondo il gip di Aosta, Pasquale Ferraro “ha continuato a chiedere (per le gestioni 18/19, 19/20 e 20/21) ai condòmini la corresponsione delle quote per il pagamento del gas metano e a inserire a bilancio false fatture proforma”. In questo modo, “raggirando i condòmini, egli si è costituito una provvista per realizzare le condotte” di “appropriazione indebita, come confessato” al nuovo amministratore. L’inchiesta nasce da una querela presentata nel novembre 2022 dal nuovo amministratore e da alcuni condòmini nei confronti di Ferraro. Nonostante non vi fossero fatture di fornitura di gas nell’ultimo biennio, avevano rilevato di aver continuato a pagare le spese e a fruire del metano, “come confermato anche dalla disamina del bilancio consuntivo del condominio”. E’ stato il nuovo amministratore a verificare di persona e segnalare che il gas continuava a passare pur senza essere misurato dal contatore. Aveva quindi chiamato Ferraro: “Mi risponde che c’è un problema da risolvere su quel contatore che ha rimesso lui in uso per non creare disservizi al condominio che avrebbe potuto restare al freddo dopo il fallimento” della ditta che si occupava della ‘gestione calore’. “Al mio incalzare sulla mancanza di fatture per i consumi del metano inseriti negli ultimi tre bilanci consuntivi, mi risponde che ha inserito quelle spese virtuali ed utilizzato il denaro incassato, per mettere a posto delle altre situazioni di suo interesse in altri condomìni e che avrebbe messo a posto anche questa situazione”. In base alle indagini, dal condominio Luna, Ferraro ha carpito indebitamente 12.735 euro; altri 5.956 euro sono stati distratti a favore di professionisti e aziende che non avevano avuto rapporti con il complesso di corso Battaglione e, infine, 2.221 euro sono stati versati a favore di altri condomìni. Per il gip “il pericolo di recidivanza è elevato”. Inoltre ci sono “esigenze attuali ed inderogabili attinenti alle indagini in corso”, la cui “genuinità” potrebbe essere “pregiudicata” qualora l’indagato “che ricopre tuttora la veste di amministratore in oltre 40 condomini, fosse lasciato libero di agire e di disporre della documentazione e dei dispositivi in suo possesso”.