Sci estivo, a Cervinia la stagione parte con 1.600 ingressi

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - L'avvio della stagione di sci estivo ai piedi del Cervino "è stato molto buono. I dati sono in linea con quelli dell'anno scorso, oggi abbiamo avuto 1.600 ingressi, quindi siamo molto soddisfatti. C'è stata anche una buona affluenza di biker", commenta Federico Maquignaz, presidente della Cervino spa.

Si scia sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio elvetico, raggiungibile sia da Zermatt (Svizzera) sia da Breuil-Cervinia.

La Cervino spa prevede di tenere gli impianti in funzione d'estate fino al prossimo 10 settembre. Nel 2022 a causa delle scarse precipitazioni e del caldo in quota, lo sci estivo era stato fermato a fine luglio, in netto anticipo. Quest'anno "le condizioni delle piste sono ottimali, siamo molto fiduciosi per questa stagione estiva", sottolinea Maquignaz. Lo sguardo va anche al prossimo autunno, quando sono in calendario le discese libere maschili (11-12 novembre) e femminili (18-19 novembre) a Zermatt-Cervinia, prime prove transfrontaliere della Coppa del mondo di sci alpino. Nel 2022 erano state cancellate a causa dello scarso innevamento. (ANSA).