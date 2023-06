Pila, l'estate dei biker inizia con 1.100 ingressi

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - A Pila è cominciata la stagione degli appassionati delle 'ruote grasse'. "E' iniziata l'estate: siamo stati 'assaliti' dai biker, perché erano veramente tanti, ma sono state molte anche le persone a passeggio e in escursione. Di solito si parte più in sordina", spiega Davide Vuillermoz, presidente della Pila spa. Sono stati 1.100 i primi ingressi sugli impianti di risalita: il bilancio del primo giorno è "positivo".

Nel frattempo sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova telecabina Pila-Couis. "Per ora sono partiti i cantieri per l'allargamento delle piste, mentre quelli della telecabina partiranno a metà agosto. A causa dei lavori quest'anno non possiamo aprire la Couis 1, quindi per ovviare apriamo la funivia del Grimod e sfruttiamo di più la parte destra del comprensorio", spiega Vuillermoz. L'obiettivo è "far pesare il meno possibile questi due anni di lavori". (ANSA).