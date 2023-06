Cva, nove giornate di avvicinamento all'arrampicata

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - Nell'ambito delle iniziative previste per la stagione estiva, il gruppo Cva ha organizzato nove appuntamenti dedicati all'arrampicata, gratuiti e aperti anche a persone con disabilità. Realizzata in collaborazione con Unione valdostana guide di alta montagna e la Cooperativa sociale C'era l'acca, l'iniziativa 'Sali su: l'arrampicata per tutti', prenderà il via sabato primo luglio all'area verde di Gressan, dove sono previsti anche altri due appuntamenti, il 15 luglio e il 19 agosto. Le altre località coinvolte sono Arnad (8 luglio, 5 e 16 agosto) con la falesia 'Gruviera' e Courmayeur (29 luglio, 12 e 13 agosto) presso la palestra di arrampicata dello Sport center. Le guide alpine istruiranno i partecipanti sulle tecniche di base dell'arrampicata, li assisteranno nella salita in parete su percorsi di diverso livello di difficoltà, individuati rispetto alle diverse capacità.

Nelle sere di sabato 22 e domenica 23 luglio sarà invece la musica a essere protagonista nei giardini del Castello Reale di Sarre, con due concerti nell'ambito della mini-rassegna 'Premières Avant-scènes au Potager du Roi', organizzata in collaborazione con l'assessorato regionale dei Beni e attività culturali e con l'omologo Festival che si svolge nei giardini di Versailles. Nell'ambito dell'accordo di sponsorizzazione con il comune di Courmayeur - che vede Cva quale main sponsor nel settore 'energia' - il 15 luglio prenderà avvio la rassegna 'Protagonisti a Courmayeur', un calendario di eventi ospitati al Jardin de l'ange. (ANSA).