Bando borghi, Regione "Arvier potrà fare nuove assunzioni"

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - Il Comune di Arvier potrà assumere a tempo determinato personale e dirigenti per portare avanti il proprio progetto pilota del 'Bando borghi' ammesso a un finanziamento da 20 milioni di euro nell'ambito del Pnrr. Si tratta di una "deroga rispetto al sistema attuale di assunzione" e il Comune potrà "attingere a graduatorie regionali", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, presentando la seconda variazione al bilancio di previsione per il 2023.

Inoltre "l'amministrazione regionale avrà la possibilità di distaccare a propri costi una unità di personale con competenze sui fondi europei".

In merito al progetto 'Arvier agile. La cultura del cambiamento', nell'aprile scorso la sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta aveva rilevato "una situazione di incertezza che potrebbe determinare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi progettuali nei tempi prestabiliti, tenuto conto" anche che "la struttura tecnico-amministrativa attualmente operativa risulta già in sofferenza a presidiare le attività ordinarie". Nella relazione della magistratura contabile erano segnalati "ritardi che hanno comportato il mancato rispetto delle prime scadenze" per otto delle 12 azioni del progetto e che insieme valgono 10,24 milioni di euro. (ANSA).