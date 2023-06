Turismo, riqualificazione e ampliamento per il nuovo Planibel

(ANSA) - LA THUILE, 23 GIU - Riqualificazione integrale del teatro da 350 posti e ampliamento di 80 camere. Questi i principali interventi nel rinnovamento degli spazi interni del nuovo Th La Thuile - Planibel Resort, la struttura ricettiva gestita da Th Resort a La Thuile e di proprietà dell'Enpam, l'ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri italiani. Il progetto di ammodernamento era stato presentato nel 2018 e prevedeva un investimento di 20 milioni di euro. Vi è inoltre un nuovo centro wellness, che ospita aree relax, stanze del sale ,sauna, bagno turco, docce emozionali ed è stata realizzata un'area kids.

"La nostra comunità è cresciuta tanto grazie a questa struttura - commenta il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferarris - e oggi siamo qui per l'importante riqualificazione della struttura con il maggior numero di posti letto di tutto l'arco alpino". Il complesso conta 254 camere e 219 appartamenti.

"La Regione sta facendo sforzi importanti in questo momento per garantire uno sviluppo invernale" ma "anche il periodo estivo deve caratterizzarci sempre più per rispondere ai nostri ospiti alla ricerca di temperature meno importanti", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin. Per Ofer Arbib, Ceo di Colliers Global Investors Italy Sgr, società di gestione del risparmio indipendente, "abbiamo dato vita a un ambizioso progetto, iniziando le opere di riqualificazione tra il primo e secondo lockdown, in un momento di totale incertezza. Oggi possiamo dire di aver trasformato questo complesso di edifici in un moderno hotel pronto a raccogliere le sfide del turismo moderno". (ANSA).