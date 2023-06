Sanità, 2,7 milioni per allargare la platea dell'indennità

Il secondo assestamento al bilancio di previsione 2023 della Regione Valle d'Aosta prevede anche l'istituzione di un fondo speciale per 2,7 milioni di euro "che andrà a sancire il meccanismo dell'attrattività relativamente al personale sanitario" e "utile ai fine di una legge", ha detto il presidente Renzo Testolin in conferenza stampa. L'obiettivo è estendere l'indennità sanitaria temporanea, al momento limitata per il triennio 2022-2024 al personale della dirigenza medica e per quello infermieristico con contratto a tempo pieno e indeterminato con l'Usl della Valle d'Aosta. "Allargare la platea, cercando di fare il meglio possibile, non diventa la soluzione di tutte quante le professioni e di ogni legittima istanza. Anche perché questa è una legge di assestamento, che stanzia soprattutto fondi per gli investimenti e le opere pubbliche. Con 2,7 milioni riusciremo a fare tanto, ma non tutto", ha sottolineato l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi.

"Cominciando a stanziare queste cifre, una volta approvato l'assestamento, contiamo di comune accordo e in collaborazione con il Consiglio Valle, le sigle sindacali e l'azienda Usl, di trovare la migliore soluzione possibile per andare sia a definire una parte di coloro i quali non hanno potuto beneficiare della legge 22/2022, sia i criteri di riferimento per andare a completare la legge stessa", ha spiegato Marzi.

"Tenendo conto anche di quanto era emerso nel dibattito per i part-time. Chiudere il cerchio penso sia una cosa che era già dovuta prima e maggior ragione lo sarà adesso", ha puntualizzato Testolin.