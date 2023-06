Regione, maggioranza torna 'granitica' sul Piano salute

Come non accadeva da anni la maggioranza regionale a trazione autonomista-progressista torna a essere 'granitica' e supera senza affanni lo scoglio del Piano della salute e del benessere sociale, approvato nella tarda serata di giovedì. Tutti i 55 ordini del giorno presentati dall'opposizione sono stati respinti, ad eccezione di quattro che sono stati ritirati. In nessun voto sono comparsi 'franchi tiratori' nella maggioranza, come invece accadeva spesso in passato. Segno di una ritrovata compattezza della coalizione guidata da Renzo Testolin, che si avvia ad affrontare l'ultima parte di Legislatura con i ranghi serrati.

Solo nel dicembre scorso, durante la discussione sul bilancio, alcuni 'punti' avanzati dalla Lega Vda erano invece stati accolti, lasciando pensare ad un possibile accordo per un cambio di maggioranza con lo spostamento dell'asse sul centro-destra.

Circostanza che non si era verificata, nonostante le trattative avviate, soprattutto per il 'no' espresso dalla base dell'Union valdotaine. Con la ritrovata unità della maggioranza, sembra essersi chiusa definitivamente la possibilità di un cambio di assetto nei prossimi mesi.