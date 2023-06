Cittadella dei giovani, 20 eventi per l'estate

Venti eventi per un'estate della Cittadella dei giovani a 360 gradi. Prende il via il 30 giugno la rassegna estiva della struttura di via Garibaldi, ad Aosta.

Si inizia con il live di Kento, alle 21: presenterà il suo nuovo disco "Kompat rap" con il suo compagno di viaggi Dj Fuzzten. Si prosegue il 2 luglio con Baby Dee, in collaborazione con il festival Chamoisic: "Performer transgender, polistrumentista, è un'artista di fama internazionale che ha collaborato con nomi di alto calibro come Bonnie "Prince" Billy", spiegano dalla Cittadella.

Il fil rouge, spiegano dalla Cittadella "guarda all'inclusione in una proposta variegata ed eterogenea destinata a tutte le fasce d'età. Un mix eclettico di proposte che spaziano dalla musica di diverse tradizioni e generi, agli spettacoli coinvolgenti, alle performance artistiche". Sono previste anche iniziative sportive all'aria aperta. Il programma completo è disponibile sul sito della Cittadella.

"Ormai siamo ai colpi di coda di questa gestione e per il futuro l'obiettivo è continuare a collaborare con il territorio per realizzare un numero sempre maggiore di attività, attraverso la coprogettazione fino ad arrivare alla concessione in questa formula", ha spiegato l'assessore comunale all'Istruzione Samuele Tedesco.