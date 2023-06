Castello di Introd, la Regione pensa a una gestione meno costosa

"Ipotizzare una gestione anche demandata all'ente locale piuttosto che a un'associazione pubblico-privata o qualcosa di alternativo sono ragionamenti che puoi fare nel momento in cui ha contezza di cosa puoi mettere a disposizione di questo percorso. Il fatto di poter acquisire l'intero maniero consentirà di approfondire con l'amministrazione e la parte di comunità che può essere interessata a questo tipo di sperimentazione, di gestione, un qualcosa di alternativo che possa sostituirsi ed essere magari di esempio ad altre realtà sul nostro territorio per contribuire a un alleggerimento dei costi di gestione ordinari". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, in merito alla futura gestione del castello di Introd, per il quale il secondo assestamento di bilancio di previsione per il 2023 stanzia 3,65 milioni, più il 10% di oneri, oltre a 1,1 milioni per adeguamenti che potranno essere necessari per rendere fruibile la struttura.

Testolin ha sottolineato il risparmio rispetto ai 4,8 milioni che invece avrebbe dovuto spendere la Regione nella primavera 2022. Cifra all'epoca necessaria per esercitare il prelazione sul maniero dei conti Caracciolo, nell'ambito di una compravendita non andata a buon fine e su cui aveva anche indagato la procura di Aosta, senza poi ravvisare reati. Una parte del risparmio, ha anticipato Testolin, "sarà impiegato per poter iniziare i primi lavori di sistemazione necessari a una fruibilità completa del castello".

"Un maniero come quello - ha detto il presidente della Regione - può costare 350, 400, 500 mila euro l'anno solo di custodia piuttosto che di spese con una gestione similare a quelli di altri castelli". Di qui l'intenzione di cercare ipotesi alternative.