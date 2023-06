Temporali in arrivo, criticità idrogeologica su dorsale alpina

A causa dei temporali attesi "fino alla tarda serata odierna" il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria, livello 1 su 3) per criticità idrogeologica lungo la dorsale alpina: dalla Valgrisenche all'alta Valtournenche, passando per il massiccio del Monte Bianco e il Gran San Bernardo.

La criticità riguarda versanti e torrenti: saranno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

Inoltre su tutto il territorio regionale "non si esclude che i temporali previsti, e la saturazione dei terreni dovuta a fusione nivale, inneschino limitati dissesti su bacini vulnerabili".