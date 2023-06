Pittura sull'erba, Saype dipinge ai piedi del Monte Bianco

Arriva ai piedi del Monte Bianco un'opera di Saype, l'artista che dipinge sull'erba i messaggi all'umanità. Pioniere della "field painting" (letteralmente "pittura su prato"), è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi giganteschi capolavori sull'erba visibili solamente dall'alto. Le vernici, da lui stesso create per dipingere gli affreschi sull'erba, sono totalmente naturali e biodegradabili, composte da carbone, gesso e proteine del latte. Saype sarà a Courmayeur tra la fine di giugno e l'inizio di luglio e realizzerà la sua opera più alta di sempre nei pascoli alpini che sovrastano la stazione intermedia di Skyway Monte Bianco, il Pavillon. Sarà possibile ammirare la sua opera temporanea dalla funivia nel mese di luglio. L'affresco monumentale non durerà a lungo: l'opera scomparirà con la crescita dell'erba.