La Guardia di finanza segnala danni erariali per 15 milioni

Negli ultimi 15 mesi la Guardia di finanza ha segnalato alla procura regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta presunti danni erariali per 15.379.313 euro, a carico di 34 persone. Il dato emerge dal bilancio fornito dal comando territoriale di Aosta in occasione del 249/o anniversario di fondazione.

Con riferimento all'indebita percezione di finanziamenti nazionali sono sei le denunce e due le violazioni amministrative; riguardo ai fondi comunitari le segnalazioni all'autorità giudiziaria sono cinque, con un arresto, per una frode totale accertata di 214.630 euro. Sono 65 i controlli sul reddito di cittadinanza, che hanno portato a tre denunce, per un totale di contributi indebitamente percepiti pari a 8.961 euro.

Riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione sono stati 14 i denunciati, dei quali cinque tratti in arresto.

Nell'ambito del contrasto al riciclaggio, sono state contestate sei violazioni amministrative a seguito dei 29 controlli a carico dei cosiddetti 'soggetti obbligati' (come intermediari finanziari, agenzie immobiliari e compro-oro) e altre 94 in materia di limitazione all'uso del contante. I controlli alla frontiera hanno consentito di intercettare movimentazioni illecite per 864.092 euro e 51 violazioni. Sono quattro di denunciati in materia di stupefacenti, con il sequestro di 823 grammi di sostanza (di cui 792 g di hashish e marijuana, 5 g di cocaina, 14 g di eroina e 12 g di droghe sintetiche).

Le stazioni del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia ed Entrèves hanno eseguito 219 interventi, che hanno permesso di portare in salvo 398 persone e di recuperare 28 salme, occupandosi anche delle conseguenti attività di indagine per conto della procura.