Informazioni e servizi, è online il Portale imprese

E' online il nuovo 'Portale imprese' dedicato alle imprese artigiane e industriali valdostane. Lo ha comunicato l'assessorato regionale alle attività produttive, precisando che "la piattaforma ha come obiettivo principale quello di offrire informazioni sempre aggiornate e servizi dedicati alle imprese, sia quelle già esistenti sia quelle nascenti, favorendo, in un unico punto di accesso virtuale, da un lato l'auto-consultazione di materiali utili e dall'altro l'orientamento all'attività di impresa".

Il portale è raggiungibile al link https://imprese.regione.vda.it/home oltre che dal menù Canali tematici del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

I contenuti testuali e grafici - si legge in una nota - sono stati revisionati e strutturati in aree tematiche, al fine di facilitare imprenditori e cittadini nel reperimento e nella fruizione delle informazioni. La sezione 'Fare impresa' è dedicata agli strumenti agevolativi al servizio delle imprese: interventi a sostegno del sistema produttivo regionale e delle assunzioni, servizi a favore dell'internazionalizzazione, dell'insediamento e della formazione. La sezione Bandi raccoglie tutti i bandi a scadenza e le misure a sportello rivolti alle imprese industriali e artigiane e alle startup, facilmente individuabili grazie allo strumento di ricerca per parole chiave e filtri. La sezione Ricerca e innovazione è dedicata agli interventi a sostegno dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca, con un particolare focus sui tre ambiti tecnologici previsti dalla Smart Specialisation Strategy, strategia cui è destinata una specifica sezione del portale.

Infine, le imprese, le startup e i cittadini potranno rimanere aggiornati sulle novità, gli appuntamenti egli eventi riguardanti il mondo dell'imprenditoria consultando la sezione Linea diretta, che contiene anche una sezione riservata allo Sportello Imprese, a disposizione di imprese e futuri imprenditori per informazioni e consulenze orientative.