Giovani imprenditori, finanziati tre progetti in Valle d'Aosta

Tre progetti destinati ai giovani imprenditori valdostani sono stati finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico "1-2023: Giovani imprenditori Vda". Lo hanno comunicato gli Assessorati delle Politiche per le relazioni intergenerazionali e della Formazione e Lavoro al termine delle valutazioni della commissione giudicatrice. L'iniziativa "si pone l'obiettivo di favorire progetti a carattere locale e regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere anche sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili".

I progetti ammessi in graduatoria sono: "Scuola di formazione per giovani imprenditori agricoli, tra cultura d'impresa e cultura economico finanziaria", proposto dall'Associazione regionale agricoltori Coldiretti che è stato finanziato interamente; "Dalla scuola al mondo del lavoro-consolidamento delle competenze professionali degli studenti in ambito agro-ambientale", proposto dall'Institut agricole régional e "Artigianimpresa 2.0" presentato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition" che sono stati finanziati parzialmente.

"Gli studenti e i giovani valdostani grazie a questi progetti - dichiarano gli assessori Jean-Pierre Guichardaz e Luigi Bertschy - hanno la possibilità di essere i protagonisti di loro stessi, esaltando le conoscenze acquisite nei rispettivi percorsi personali di vita e di studio, grazie anche all'importante collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le realtà imprenditoriali coinvolte nelle specifiche iniziative progettuali. Si realizza così una sinergia fondamentale e strategica".