Fisco, scoperti 12 evasori totali e 34 lavoratori in nero

Sono 12 gli evasori totali e 34 i lavoratori 'in nero' scoperti dalla Guardia di finanza dal primo gennaio 2022 al 31 maggio scorso in Valle d'Aosta. Dal bilancio fornito dal comando territoriale di Aosta in occasione del 249/o anniversario di fondazione, emerge che i 297 interventi ispettivi svolti in materia di imposte dirette e Iva hanno permesso di denunciare 11 persone per reati fiscali, nessuna delle quali tratta in arresto.

Il valore delle proposte di sequestro per reati fiscali è di 3.024.823 euro. Sono stati eseguiti 22 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti. Nel settore del contrasto degli illeciti doganali, i 163 interventi svolti hanno portato a 15 denunce alla constatazione di 164 violazioni amministrative.

Nel settore del gioco illegale ed irregolare, sono stati eseguiti dieci controlli, con la constatazione di 11 violazioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. In materia di indebite compensazioni di crediti d'imposta, sono stati eseguiti 30 interventi che hanno permesso di individuare crediti inesistenti per 111.978 euro.