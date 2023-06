Ciclismo, 27 squadre per il Giro della Valle d'Aosta

Ventisette squadre provenienti da 12 paesi, cinque tappe per 15.000 metri di dislivello e 626 chilometri da percorrere. Sono i numeri della 59/a edizione del Giro ciclistico della Valle d'Aosta, che dopo più di 25 anni si svolgerà esclusivamente sulle strade della regione alpina.

La manifestazione è in calendario dal 12 al 16 luglio, partirà da Arvier e toccherà nelle varie tappe Courmayeur, la Val Veny, Saint-Vincent, Bionaz, Verrayes, Fénis, Valtournenche per terminare come tradizione sotto la Gran Becca a Breuil Cervinia.

Oltre alle otto squadre italiane (nessuna valdostana) ci saranno due squadre provenienti dalla Colombia, tre dagli Stati Uniti e cinque dal Belgio. A queste se ne aggiungono tre francesi e una da Austria, Gran Bretagna, Israele, Olanda, San Marino, Spagna e Svizzera. La prima tappa partirà e arriverà ad Arvier, la seconda da Courmayeur per arrivare al Pré de Pascal in Val Veny, la terza da Saint-Vincent per arrivare Bionaz, la quarta da Verrayes con traguardo a Fénis e l'ultima da Valtournenche a Breuil Cervinia.