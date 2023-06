Piano salute e benessere, iniziata discussione in aula

E' iniziata in Consiglio regionale la discussione del Piano salute e benessere sociali 2022/2025.

Il documento programmatorio era stato approvato dalla giunta ad aprile 2022. Nelle sue 277 pagine contiene, fra le molte cose, una riorganizzazione territoriale in Case e ospedali di comunità e l'ampliamento del Parini.

Nel presentare il piano l'assessore alla Sanità Carlo Marzi ha spiegato che il documento "attuale e vivo" e ha citato circa dieci delibere fra cui quella approvata sui Punti unici di accesso nei poliambulatori. Il consigliere Lega Stefano Aggravi, citando Mao Tse-Tung ("c'è confusione sotto il cielo") ha sottolineato che "si parla di qualcosa che si sta già attuando, è in parte già vecchio". Per Erika Guichardaz, Pcp, "la maggioranza sta facendo funzionare male la sanità pubblica" mentre per Mauro Baccega (Fi) "siamo qui a parlare di un piano 2022/2025 e siamo a metà del 2023". Per Claudio Restano (Misto) "dovremmo affermare il nostro particolarismo e in questo piano non lo facciamo". Nel dibattito è intervenuto anche per la prima volta da consigliere e non più assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, ricordando come il Piano sia stato stilato "durante la vera e propria guerra della seconda ondata di Covid".