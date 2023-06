Esercito, Smalp trionfa nel trofeo nazionale di arrampicata

La Scuola militare alpina ha vinto il trofeo nazionale di arrampicata sportiva promosso tra gli atleti delle forze armate e della pubblica sicurezza. La competizione si è svolta in due giorni nella parete artificiale della caserma Cesare Battisti di Aosta. Gli atleti in gara erano 36.

In campo femminile ha vinto Nicole Gontier (Smalp) davanti a Aurora Gremese (Terzo Reggimento Alpino) e ad Aurora Galimberti (Centro addestramento Alpino Carabineri Selva val Gardena). Tra gli uomini successo per Alessandro Zeni (Smalp) che ha preceduto in classifica Luca Giupponi (Centro Addestramento Alpino Polizia di Stato) e Marco Majori (Smalp).