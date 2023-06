Aosta, per la Lega Vda "il piano mobilità è dannoso"

"Provvedimenti inutili, dannosi e senza una visione strategica". Definisce così il Piano urbano della mobilità sostenibile la consigliera della Lega del Comune di Aosta Sylvie Spirli. Il gruppo Lega ha presentato in conferenza stampa tre mozioni che varranno discusse nel prossimo consiglio comunale sul tema. "Chiederemo di rivedere il piano tariffario della sosta che andrà a mettere le mani dentro le tasche degli aostani", mentre "sulla pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto potevamo accettare il concetto ma non così come imposto dalla maggioranza", dice Spirli. Per la consigliera "servivano alternative immediate anche per i turisti, dando la possibilità ai cittadini di parcheggiare creando alternative " come per esempio "un nuovo pluripiano all'Arco d'Augusto nella zona della casa rossa", prosegue Spirli.