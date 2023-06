Legge elettorale, Noi moderati "Lega faccia chiarezza"

"Considerato che la linea del nazionale e' chiara e che non è stato rispettato dalla Lega nemmeno il requisito minimo, deciso a Roma, dell'indicazione del Presidente", Noi Moderati "invita la Lega a fare chiarezza ed a non collocarsi fuori dal Centrodestra per piccoli interessi di bottega che nulla hanno a che vedere con l'interesse dei valdostani". E' quanto si legge in una nota firmata dal segretario regionale di Noi Moderati, Orlando Navarra.

"Riteniamo che il valore dell'unità - prosegue - prevalga, nell'attuale contesto storico-politico, rispetto ad ogni pur legittimo interesse partitico. Noi Moderati è favorevole all'elezione diretta del Presidente della Regione nell'ambito di un sistema maggioritario, come avviene in tutte le regioni tranne che in Valle d'Aosta per le resistenze della Lega. Noi Moderati ritiene che il Centrodestra non possa ridursi ad un cartello elettorale di convenienza, per eleggere un proprio rappresentante al Parlamento, per poi constatare che i temi dell'unità della coalizione vengono considerati solo quando serve prendere i voti per piazzare bandierine".