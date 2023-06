Legge elettorale, Lega Vda non ritira la propria proposta

"Noi abbiamo presentato una proposta di legge elettorale che sarà discussa assieme alle altre proposte in commissione e in aula. Il risultato finale sarà per forza frutto di un compromesso tra più testi. Noi non ritiriamo la nostra proposta e porteremo avanti alcuni suggerimenti che sono emersi durante l'ultima riunione delle forze di centrodestra a Roma". Lo ha detto la segretaria della Lega Vda, Marialice Boldi, facendo il punto sulla riforma della legge elettorale in Valle d'Aosta che ha creato alcune divisioni all'interno del centrodestra.

"La nostra proposta non prevede l'elezione diretta del presidente della Regione - ha aggiunto - e noi siamo per la nomina del presidente da parte di chi vince, partito o coalizione. Il progetto del centrodestra non deve essere 'appeso' solo alla legge elettorale, tanti sono i temi che ci uniscono".