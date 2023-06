Legge affitti brevi, Lega presenta "maxi emendamento"

La Lega Valle d'Aosta ha presentato un "maxi emendamento" sulla proposta di legge per gli affitti turistici brevi. "I capisaldi sono rispettare l'iniziativa privata, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei valdostani e la sburocratizzazione", dice Simone Perron.

"Nella legge della maggioranza si vieta ciò che non è consentito, noi abbiamo modificato articolo per articolo fino a riscriverla nell'ottica che è consentito tutto ciò che non è vietato, così vanno fatte le leggi. Così è più facile da applicare e più semplice da capire per il cittadino", aggiunge Paolo Sammaritani. Il disegno di legge sarà discusso domani in Consiglio regionale.