Bonus entreprises Vda, al via procedure finanziamento

Nell'ambito del Bonus entreprises Vda sono state avviate le procedure per il finanziamento delle domande già presentate dagli operatori economici nel corso del 2022 e sospese per assenza di fondi. Si tratta di oltre 900 domande non finanziate - o non interamente finanziate - per un importo complessivo superiore a 14 milioni di euro. Lo ha comunicato l'amministrazione regionale.

"Gli operatori economici che avevano già concluso l'investimento alla data di presentazione della domanda di contributo - è spiegato in una nota - saranno contattati nel caso sia necessario integrare la documentazione già presentata, mentre coloro che avevano avviato, ma non concluso, gli investimenti nel 2022, potranno concludere gli investimenti e completare le domande, caricando i documenti necessari a rendicontazione delle spese sostenute (fatture elettroniche e bonifici quietanzati) entro il 6 dicembre 2024".

Inoltre, "sarà possibile caricare la documentazione necessaria a rendicontare le spese sostenute a partire dal prossimo 4 luglio 2023, successivamente alla comunicazione del Codice unico identificativo del progetto di investimento (Cup) che sarà indicato sulla piattaforma informatica dedicata".

Per informazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute è possibile telefonare al numero verde 800 006 300, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.30.