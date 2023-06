Violazioni nel prelievo di acque, Regione ricorre in Cassazione

Arriva davanti alla Corte di cassazione la querelle giudiziaria sull'autorizzazione al prelievo d'acqua a fini idroelettrici nel torrente Messuère da parte della società idroelettrica Messuère energie di Issogne.

La Regione Valle d'Aosta aveva sospeso la licenza ritenendo che la società avesse compiuto reiterate violazioni. La Messuère energie aveva però fatto ricorso al tribunale superiore delle acque, che nelle scorse settimane le ha dato ragione, annullando la sospensione. Di qui l'iniziativa della giunta, tramite l'avvocatura regionale, di portare la questione in Cassazione.

La vicenda riguarda in particolare il deflusso minimo vitale e le metodologie di controllo.

Il deflusso minimo vitale del torrente della Val d'Ayas era anche stato al centro di un processo penale, che nel marzo 2021 si era concluso in primo grado con l'assoluzione di Alberto Arditi, accusato come legale rappresentante della Messuère energie di distruzione o deturpamento di bellezze naturali e di impedimento di controllo. L'accusa della procura davanti al tribunale di Aosta riguardava la moria di una sessantina di trote, nell'agosto 2019 a Brusson, dopo la presunta messa in secca del torrente.