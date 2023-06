Sociale, cercasi soggetto per gestione Pua in Valle d'Aosta

La giunta regionale ha approvato l'avvio di una istruttoria pubblica di co-progettazione ai fini dell'individuazione di un soggetto del Terzo settore in qualità di partner per la progettazione e la gestione del Punto unico di accesso (Pua) integrato con il servizio di Pronto intervento sociale (Pris), per il periodo dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La spesa complessiva dell'istruttoria ammonta a 2 milioni e 340.000 euro per il triennio.

Ad illustrare il provvedimento è stato l'assessore Carlo Marzi.

"I Pua sono i luoghi fisici dove ci sarà il contatto tra le esigenze sanitarie e quelle sociali. Inizialmente verranno realizzati nelle quattro case di comunità e uno per ciascuna Unité. I Pua si occuperanno di iniziative di contrasto alla povertà, per le quali sono stati investiti 715.000 euro, e di supporto alla disabilità.