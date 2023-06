Precipita sul Lyskamm, morto alpinista

Un alpinista italiano, Angelo Panza, di 67 anni, di Sedrina (Bergamo), è morto dopo essere precipitato sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa.

L'incidente si è verificato alle 9,30, a circa 4.400 metri di quota. La vittima era in cordata con una donna, anche lei italiana, che è rimasta ferita (è stata condotta in ospedale ad Aosta). Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero. Partita dal rifugio Quintino Sella al Felik, la cordata procedeva lungo il percorso della traversata est-ovest sul versante italiano ed è precipitata lungo il costone della montagna per circa 400 metri. A dare l’allarme, assistendo alla caduta, sono stati altri alpinisti, di nazionalità straniera. Il corpo della vittima è stato portato a Gressoney La Trinité. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

I due alpinisti erano legati tra loro ed attrezzati, anche con i ramponi. E’ possibile che uno dei due sia scivolato in un passaggio delicato su roccia o su ghiaccio, trascinando l’altro con sé. L’incidente è avvenuto in cresta, tra il Lyskamm orientale e quello occidentale, in un punto senza cornici di neve evidenti. All’arrivo dei soccorritori la donna era in gravi condizioni ma ancora cosciente. E' stata ricoverata in Rianimazione ad Aosta, la prognosi è riservata.